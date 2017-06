VIDEO: Po islamističnem masakru v Londonu pogrešajo 21-letno Saro Zelenak

LONDON – V sobotnem terorističnem napadu sredi Londona je umrlo sedem oseb, vsaj 48 je bilo poškodovanih. Po identifikaciji prve žrtve, Christine Archibald, ki je umrla v naročju zaročenca Tylerja Fergusona , zdaj v javnost počasi curljajo imena žrtev.

Na Londonskem mostu (London Bridge) je umrl tudi 32-letni James McMullan. Tragično vest je za Sky News potrdila njegova sestra Melissa, ki je v joku razkrila, da so policisti družini sporočili, da so truplo identificirali po njegovih kreditnih karticah. »Ni besed, s katerimi bi opisala Jamesa. Nikoli več ne bo tako duhovite osebe z edinstveno osebnostjo, prijatelje in družino je vedno postavil na prvo mesto. Vsem nam je bil v navdih,« je dejala. James je delal v spletnem podjetju, njegov oče pa je še razkril, da je bil tik pred podpisom posla, vrednega več kot milijon in pol dolarjev.

Med pogrešanimi sta Francoz Xavier Thomas in Španec Ignacio Echeverria (39), ki so ga nazadnje videli ležati na pločniku, potem ko se je z rolko zoperstavil napadalcu, ki je napadel eno izmed žensk. Ignacio je pred tem rolkal s prijatelji v bližnjem parku. Njegovi sorodniki so povedali, da so jih oblasti prosile za njegove prstne odtise, zaradi česar se bojijo, da je med smrtnimi žrtvami.

Med poškodovanimi sta tudi Avstralca Candice Hedge in Andrew Morrison, 21-letna Avstralka Sara Zelenak pa je pogrešana.