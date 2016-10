VIDEO: Po dvomesečnem postu je 13-letnica umrla

Družina komaj 13-letne Indijke po imenu Aradhana Samdariya, ki je umrla po dvomesečnem postu, je obtožena uboja. Deklica je bila namreč primorana sodelovati v verskem obredu, v katerem se je sestradala do smrti.

Deklica se je zgrudila in padla v komo dva dni po koncu 68-dnevnega posta, umrla pa je za posledicami srčnega udara, poroča Jutarnji list. »Njeno truplo so upepelili, naša preiskava pa temelji le na informacijah, ki smo jih dobili od zdravnika. Izprašali bomo še člane družine, potem pa preiskavo nadaljevali,« so dejali preiskovalci.

Deklica je bila podvržena džainizmu, ki zahteva redno postenje. Post je zanje obred očiščevanja, a tudi kazni za pregrehe in napake. Najskrajnejša oblika tega obreda je postenje do smrti, lahko beremo v spletnih zapisih. Kaj je deklica storila slabega, sicer ne poročajo, je pa jasno, da je sama pristala na dolgotrajni post, med katerim je dvakrat dnevno lahko pila prekuhano vodo.