VIDEO: Pariz v plamenih, zamaskirani nasilneži povzročajo paniko na ulicah

PARIZ – Policisti se v francoski prestolnici spopadajo z nemiri in izgredi, ki so izbruhnili v predmestjih Aulnay-Sous-Bois, Aulnay, Argenteuil, Bobigny in Tremblay-en-France, poroča Express.

Kar pet različnih predelov mesta so v zadnjih petih nočeh terorizirali zamaskirani neznanci, zato so promet tam omejili. Medtem je policija prebivalce pozivala, naj se zaklenejo v svoje domove, možje v modrem pa se spopadajo z izgredniki, ki so že povzročili ogromno gmotno škodo.

Zažgali so že več prevoznih sredstev in v policiste metali molotovke, poškodovali pa so tudi francoskega novinarja. Nemiri naj bi izbruhnili kot odziv na policijsko nasilje, tuji mediji pa poročajo, da so nekateri izmed protestnikov vzklikali »Allahu Akbar« in medtem požigali avtomobile.

VIOLENCE IN #PARIS :#Muslims shouting "Allah au Akbar" in NO-GO ZONES as 5 suburbs in flames https://t.co/29CvaEy0Ua pic.twitter.com/Du8DPPJBm2 — Mike Hammer (@JeSuisCharlie9) 13 February 2017