SARAJEVO – Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik ni imel sreče. No, bolje rečeno te ni imel njegov službeni mercedes, poročajo srbski mediji.

Ta je namreč zagorel na slovesnosti ob odprtju zdravstvenega doma. Vzrok je bilo pregretje motorja, a so se predsednikovi varnostniki in policisti hitro odzvali in preprečili širjenje ognja.