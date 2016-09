VIDEO: Panika v Skopju: prebivalci v šoku, kamere ujele dogajanje

SKOPJE – V potresu, ki je v nedeljo stresel Skopje, se je po zadnjih podatkih poškodovalo najmanj 100 ljudi, večina med paničnim zapuščanjem stavb. Poškodovane so tudi nekatere zgradbe. Sledilo je več popotresnih sunkov, zadnji v nedeljo nekaj minut pred 21. uro z magnitudo 2,1, je poročala makedonska tiskovna agencija Mia. Pri poškodovanih gre pretežno za zlome okončin, ki so jih že oskrbeli v bolnišnicah. Prebivalci Skopja so bili prestrašeni in se niso hoteli vrniti v zgradbe. Deli mesta so bili brez elektrike, prav tako niso delovala omrežja nekaterih ponudnikov mobilne telefonije. Poročajo tudi o manjši škodi na vozilih.

Streslo jih je večkrat

Najmočnejši v nizu potresnih sunkov je imel magnitudo 5,3, njegovo žarišče pa je bilo sedem kilometrov vzhodno od makedonske prestolnice. Zatem so do 18. ure zabeležili še 10 šibkejših sunkov. Prvi potresni sunek z magnitudo 3,9 je mesto stresel v nedeljo ob 6.58, čez minuto pa še eden z magnitudo 2,8. Potres so čutili tudi v Srbiji in na Kosovu. Makedonska prestolnica se je vnovič stresla v ponedeljek, ko so ob 11.50 izmerili potres z magnitudo 2,3.

Strah so pri nekaterih prebivalcih povzročili tudi spomini na uničujoč potres, ki je Skopje prizadel leta 1963. Takrat je življenje izgubilo več kot 1000 ljudi, mesto pa je bilo skoraj povsem uničeno.