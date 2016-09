VIDEO: Panika v Parizu, policija zaprla ulice, prebivalci slišali strele

PARIZ – Francoska policija je okoli 16.30 sporočila, da v centru mesta poteka protiteroristična akcija, poročajo tuji mediji.

Policisti so zaprli ulice in prebivalcem svetovali, naj ne zapuščajo svojih domov. Alarm so sprožili z aplikacijo SAIP, ki je namenjena temu, da prebivalce obvešča o morebitnih terorističnih napadih. Meščane so o nevarnosti obvestili tudi preko radija in televizije. Nad mestom so takoj začeli leteti helikopterji, nekatere priče poročajo celo o tem, da naj bi se slišalo strele.

Akcija, v kateri je sodelovalo okoli 100 policistov, je potekala v četrti Les Halles, potem ko so policisti dobili obvestilo, da naj bi v cerkvi Saint-Leu church neznanec zajel nekaj talcev. Med akcijo so cerkev izpraznili in zagotovili varnost župnika in vernikov. Kmalu je postalo jasno, da je šlo za lažni alarm.

Minister za notranje zadeve Bernard Cazeneuve je že izjavil, da je šlo za lažni alarm ter da okoliščine dogodka še preverjajo.

Périmètre entièrement bouclée dans le quartier Étienne Marcel à Paris, il y aurait une attaque dans une Église. pic.twitter.com/8hpWCjdYbr — Salem (@Ibn_Sayyid) 17 September 2016

Police shut down part down part of #Paris in security alert https://t.co/o9PyovplEj pic.twitter.com/law5y3B4op — Terrorism Updates (@terrorism_info) 17 September 2016