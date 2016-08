VIDEO: Panika na letališču: slišali so strele, potnike evakuirali

LOS ANGELES – Zaradi navedb o streljanju so zaprli del zelo prometnega mednarodnega letališča v Los Angelesu, je letališče sporočilo na twitterju. Policija je območje pregledala, vendar ni našla niti domnevnega strelca niti dokazov o streljanju, zato je paniko na letališču pripisala hrupu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Evakuirali potnike in zaposlene

Ameriški mediji so poročali, da je neznanec na območju mednarodnega letališča v Los Angelesu zgodaj zjutraj izstrelil več nabojev. Zavladal je preplah, potnike in zaposlene so s terminala, kjer naj bi odjeknili streli, nemudoma umaknili, letalski promet so ustavili.

Zaprt je bil del osrednjega terminala na letališču, in sicer tako za prihode kot za odhode.

Ni dokazov o streljanju

Kot je poročal ameriški NBC News, je policija z več lokacij na letališču prejela klice na številko za klic v sili. Pregledala je območje, vendar ni našla niti domnevnega strelca niti dokazov o streljanju. Panika na letališču je po navedbah policije nastala zaradi hrupa.

Los Angeles je drugo največje mesto v ZDA, njegovo letališče, znano kot LAX, pa je sedmo najbolj prometno na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

LAX going off. pic.twitter.com/8hO7lqL5HG — sam macon (@sayczars) 29 August 2016

Active shooter at #LAX we're all evacuating holeee shit pic.twitter.com/hbadkjoV0R — Dennis (@sure_jan) 29 August 2016