VIDEO: Panika na glasbenem festivalu: v streljanju umrlo več ljudi

PLAYA DEL CARMEN – Na festivalu elektronske glasbe v mehiškem letovišču Playa del Carmen je danes zjutraj prišlo do streljanja, v katerem je umrlo najmanj pet ljudi, več pa jih je bilo ranjenih, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedala županja občine.

V nočnem klubu Blue Parrot je v zgodnjih jutranjih urah najmanj ena oseba začela streljati. V incidentu je bilo ranjenih 15 ljudi, nekaj od njih v gneči in stampedu, do česar je prišlo po streljanju.

V streljanju je umrlo pet ljudi, od tega trije tujci, je še povedala županja občine Solidaridad Christina Torres. Oblasti so že navezale stike s predstavništvom ZDA, Kanade in Kolumbije za informacije o njihovih državljanih.

Priče pravijo, da je do streljanja prišlo zunaj kluba. Tudi festival elektronske glasbe BPM je izdal obvestilo, da je napadalec začel streljati pred klubom.

Playa del Carmen je priljubljeno letovišče v občini Solidaridad južno od Cancuna. Območje je priljubljeno med ameriškimi in evropskimi turisti, vendar je tudi ta del Mehike poln nasilja, povezanega z drogami.

Caos en las calles de playa del carmen. NO SALGAN. Chaos on the streets. STAY SAFE. #blueparrot #bpm pic.twitter.com/ZHJZRq7PD3

#BPMFestival #BlueParrot so sad :( most of us made it out ok, hurts my heart knowing people didn't make it safe. pic.twitter.com/t8hpT5DnVt