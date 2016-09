VIDEO: Panika: izbruhnil je vulkan, iščejo 389 turistov

Indonezijske oblasti po nenadnem izbruhu vulkana na otoku Lombok intenzivno iščejo najmanj 389 turistov. Nacionalna agencija za naravne nesreče je pojasnila, da jim je v pravem času uspelo evakuirati približno 1100 ljudi.

Zdaj pa se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da strokovnjakom ni uspelo predvideti tako velike eksplozije. Vulkan se je »prižgal« povsem nenapovedano. Zaradi dima in pepela so odpovedani vsi leti na Lombok in Bali.

Največjo težavo pa trenutno predstavljajo turisti, ki so se v nedeljo odpravili na pohod. »Iščemo 389 turistov, ki bi morali biti približno 11 kilometrov od kraterja. Večinoma gre za tujce. Poteka intenzivna akcija, saj želimo čim prej ugotoviti, kaj se dogaja z njimi, in jih evakuirati,« je dejal predstavnik agencije Sutopo Purwo Nugroho.