VIDEO: Pacient ubil zdravnika Igorja, potem sodil še sebi

MURMANSK – Zdravniki so na svojem delovnem mestu precej izpostavljeni. V nenehnem stiku so z ljudmi, ki lahko tudi ogrožajo njihovo zdravje in življenje.

V bolnišnici v ruskem mestu Murmansk se je 9. avgusta zgodila tragedija. Vanjo je vkorakal moški in zabodel zdravnika, onkologa Igorja Tyuleneva, ki je za posledicami napada umrl.

Grozljivi dogodek je ujela nadzorna kamera, vendar so posnetek javnosti pokazali šele pred kratkim. Prikazuje zdravnika, ki gre proti kameri, ko se umakne mimoidočim. Kar naenkrat mu eden od njih zarije nož v prsi, da pade na stole. Z brcami se mu je nekako uspelo ubraniti vnovičnemu napadu in pobegniti pred njim. A zadana rana je bila prehuda. Kolegi zdravniki so ga poskušali iztrgati iz krempljev smrti, a žal neuspešno.

Kasneje so razkrili, da je bil storilec pacient pri Tyulenevu in prepričan, da ima raka. Preiskave, ki so bile opravljene, so razkrile, da raka ni. Pacient, katerega imena niso razkrili, je menil, da mu resnico prikrivajo, zato se je odločil stvar vzeti v svoje roke.

Po umoru zdravnika je naredil samomor. Obdukcija je potrdila, da moški ni imel raka.

Incident se je zgodil v prvi polovici avgusta, od takrat pa ruski politiki pozivajo k večji varnosti v bolnišnicah. Nekateri predlagajo detektorje kovin na vhodih in podobno.