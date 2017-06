VIDEO: Osem žrtev v neurju, močnem vetru in udarih strel

CAPE TOWN – V hujšem neurju na zahodni obali Južne Afrike, ki divja od torka, je življenje izgubilo osem ljudi. Zaradi neurja so morali zapreti pristanišče v Cape Townu, poročajo o hudourniških poplavah in hujši škodi, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Neurje je poškodovalo stavbe, porušilo drevesa, 46.000 domov pa je ostalo brez elektrike. Zaradi močnega vetra in poplav so poročali tudi o kaosu v prometu.

Tri osebe so umrle v občini Eden, vzhodno od Cape Towna, štiri pa v požaru, ki ga je povzročila strela, je sporočil tiskovni predstavnik lokalne vlade Zahodnega Capea James Brent-Styan. Ena oseba je izgubila življenje, ko se je porušila stavba.

Južnoafriška meteorološka agencija je za zahodno obalo države izdala opozorilo pred močnimi sunki vetra, močnim deževjem in hudourniškimi poplavami. Opozorilo velja do četrtka. Do petka pa pričakujejo tudi močnejše valovanje z valovi do 12 metrov. Neurje je eno od najhujših v zadnjih 30 letih in sledi enemu od najhujših sušnih obdobij v zadnjih 100 letih. Več deset ljudi je ostalo brez domov, šole in univerze pa so danes ostale zaprte.