VIDEO : Orkanski veter uničeval, dele države zajela prava peščena nevihta

UMAG – Istro in Kvarner je v ponedeljek zvečer zajelo močno neurje s silovitimi sunki vetra, ki so dosegli hitrost do 106 km/h. Veter je nosil smetnjake in lomil manjše drevje, predvsem pa je prestrašil domačine in turiste. Večje škode sicer ni bilo.

Iz vasice Grožnjan prihajajo prizori silovitih naletov vetra, ki je ustvaril podobe velike peščene nevihte, saj je zemljo in pesek nosilo povsod, poroča Jutarnji list.

Po prehodu fronte in burje se je veter na odprtem morju hitro spremenil, kar je bilo zelo nevarno, a na obali so si zato lahko oddahnili.

Veliko nevšečnosti z vremenom so imeli v ponedeljek popoldne tudi v Zagrebu in Karlovcu. Ponekod je padala toča, zalivalo je kleti in poplavljalo ceste.