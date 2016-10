VIDEO: Orkan zahteval že 108 življenj

NEW YORK – Orkan Matthew, ki že teden dni pustoši po Karibih, je na Haitiju zahteval najmanj 108 življenj, je na današnji novinarski konferenci povedal notranji minister Haitija Francois Anick Joseph. Začasni predsednik Jocelerme Privert pa je razmere označil za katastrofalne, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah lokalnih oblasti je samo v mestu Roche-a-Bateau umrlo 50 ljudi. Mesto je uničeno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V ZDA so zaradi orkana ukazali evakuacijo okoli dveh milijonov ljudi. Po navedbah AFP se je Mathew znova okrepil in je znova orkan četrte stopnje. Krepil naj bi se sicer še naprej, že zdaj pa veter v povprečju piha s hitrostjo 230 kilometrov na uro.

Zaradi orkana so na Haitiju za nedoločen čas preložili nedeljske predsedniške volitve. Te potekajo tudi v šolah in cerkvah, ki jih zdaj uporabljajo kot zavetišča. ZDA so proti Haitiju poslale približno tisoč vojakov in obljubile uvodno pomoč v višini 1,5 milijona dolarjev.

Matthew je vlado prisilil tudi, da je zaprla letališča po Bahamih in spremenila poti ladij do priljubljenih turističnih krajev. »Resno premislite, da se premaknete na više ležeča območja,« je opozoril premier Bahamov Perry Christie.

Ameriški nacionalni center za orkane je sporočil, da bo glede na gibanje orkan pozno danes dosegel Florido. »Upamo na najboljše, toda pripravljeni smo na najhujše,« je povedal ameriški predsednik Barack Obama, ki je opozoril Američane, naj opozorila jemljejo resno.