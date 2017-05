VIDEO: Oče umrlega otroka v sodnico vrgel stol

MEIJEL – Na Nizozemskem je po koncu sojenja neki razočaranec v sodnico vrgel stol, ker je moškemu, ki je z avtomobilom do smrti zbil njegove starše in dveletno hčerkico, dosodila le 120 ur javnega dela. Iz jeze in nemoči je storil tisto, česar načeloma ne bi smel. Takoj za tem so ga pridržali varnostniki.

Oglejte si posnetek.