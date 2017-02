VIDEO: Oče pretepel in slekel manijaka, ki je nadlegoval njegovo hčer

Razjarjeni oče je pretepel moškega, ki je od njegove devetletne hčerke zahteval, da »twerka«. To pa še ni bilo konec njegovega maščevanja. Fantu je ukazal, naj se sleče in sam zapleše z golo zadnjico. Osramočen in nag je moški zagotovo dobro premislil, kdaj bo naslednjič zahteval kaj takega od devetletnice.