VIDEO: Oče petih otrok je pošast, ki je posilila preko 600 deklic

NEW DELHI – Policija v New Delhiju je prejšnji teden objavila novico, da je prijela 38-letnega krojača Sunila Rastogija, ki je v zadnjem desetletju posilil na stotine mladih šolark, in je eden največjih pedofilov v zgodovini države, poroča 24 sata. Rastogija, sicer očeta petih otrok, so prijeli v soboto zaradi preiskave spolnega nadlegovanja treh mladih deklic, starih 9 in 10 let.

Predstavnik policije je potrdil, da je zločinec priznal, da je v mestu že vsaj teden dni prežal na punčke med 7. in 10. letom starosti.

Policija je še povedala, da niti Rastogi sam ne ve, koliko je bilo njegovih žrtev od leta 2004 naprej, verjetno pa jih je bilo več kot 600. Število najbrž ne bo nikoli potrjeno, saj zaradi konservativnosti indijske družbe tudi žrtve raje molčijo, kot da bi priznale, da so bile nadlegovane ali celo posiljene.