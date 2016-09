VIDEO: Obsedno stanje v New Yorku: kamere posnele moškega s torbo

NEW YORK – Ameriška zvezna policija FBI je pobrala materialne dokaze po sobotni eksploziji v newyorškem predelu Chelsea in jih poslala na analizo v svoj laboratorij v Quantico. Številne kamere pa so posnele najmanj eno sumljivo osebo na kraju eksplozije oziroma nekaj ulic stran, kjer so našli še eno eksplozivno napravo.

Bomba je eksplodirala ob smetnjaku na 23. ulici in ranila 29 oseb, ki so v nedeljo zjutraj že zapustile bolnišnice. Kamere, ki jih je po terorističnih napadih 11. septembra 2001 v mestu več kot listja in trave, so pred eksplozijo posnele moškega, ki vleče za seboj torbo na kolesih.

Kamere so potem na 27. ulici prav tako na zahodnem delu Manhattna posnele istega moškega z isto torbo, ki jo je pustil na pločniku. K torbi sta pristopila moška in vzela iz nje vrečo, jo položila na tla in jo ucvrla v neznano. V tej vreči je bila eksplozivna naprava iz lonca pod pritiskom, ki jo je newyorška policija po eksploziji na 23. ulici deaktivirala z robotom.

Doma narejeni bombi iz ekonom loncev sta leta 2013 na bostonskem maratonu ubili tri osebe in ranili 260 ljudi. Zaradi začetka splošne razprave Generalne skupščine ZN, ko je v mestu večina svetovnih voditeljev na čelu s predsednikom Barackom Obamo, so mestne oblasti zelo previdne pri izjavah in sklepih.

Nekaj ur prej je prav tako v soboto razneslo bombo v bližnjem New Jerseyju in novi policijski komisar mesta James O'Neill je na svoj prvi delovni dan zatrdil, da napada v New Jerseyju in New Yorku nista povezana. Pravkar upokojeni Bill Bratton pa je kasneje medijem povedal, da ne gre izključiti ničesar, čeprav sta bili bombi izdelani iz različnih vrst eksploziva.

BREAKING: Surveillance Video Of #ChelseaNYC Explosion.

Note Ball Bearing Piercings In Glass. pic.twitter.com/zUIg2uNcBw — Deplorable In Chief (@NoMoreRomney) 18 September 2016

Župan Bill de Blasio se zelo izogiba uporabi izraza terorizem, čeprav je guverner države Andrew Cuomo dejal, da je vsaka takšna namerna eksplozija v mestu terorizem. Cuomo je dodal, da ni nobenega dokaza, da bi šlo za mednarodni terorizem.

De Blasio je dejal, da gre za resen incident, za katerega še ne poznajo motivacije. Namreč ali je bila osebna, politična ali kakšna druga.

Na udaru homoseksualci?

Ugibanja se sicer vrstijo. Na družabnih medijih se je pojavil manifest domnevnega homoseksualca, ki mu je dovolj zatiranja homoseksualcev in zato naj bi nastavil bombo v najbolj homoseksualnem predelu mesta.

Policija je to že zavrnila kot resno smer preiskave, časopis New York Post pa je po drugi strani poročal, da so nekatere priče okrog smetnjaka videle sumljive osebe arabskega videza. Sumljivih ali nesumljivih oseb arabskega videza v New Yorku ne manjka, kakor tudi ne sumljivih ali nesumljivih oseb vsega mogočega videza in policija tudi teh poročil ne komentira.

Cuomo je v mesto, ki je zaradi ZN že tako ali tako preplavljeno s policisti in pripadniki narodne garde, poslal še 1000 državnih policistov in gardistov. Območje okrog ZN je vedno močno zavarovano, še posebej, ko je v mestu predsednik ZDA, za katerega se v neposredni bližini v času premikanja ustavi ves promet.

Prebivalci New Yorka se z eksplozijo ne obremenjujejo preveč, ker nimajo časa. Večina se pritožuje zaradi tega, ker je javni promet okrog prizorišča eksplozije še vedno oviran.

Napada nista izkoriščala za predsedniško kampanjo

Ameriška predsedniška kandidata Donald Trump in Hillary Clinton napada nista nemudoma izkoriščala za svojo kampanjo. Trump je sicer nekoliko pohitel, ko je povedal, da je v New Yorku eksplodirala bomba, še preden je to policija uradno potrdila. Nato je dodal, da se nekaj dogaja in bodo morali biti zelo zelo trdni.

Clintonova je počakala na uradno potrditev, mimogrede ošvrknila Trumpa zaradi prehitevanja in potem napad obsodila.

Prav tako v soboto je 22-letni Dahir Adan v nakupovalnem centru Minnesote zabodel devet ljudi, pri čemer je nekatere najprej vprašal, ali so muslimani.

Noben od zabodenih ni bil huje ranjen, teroristična organizacija Islamska država pa je skoraj nemudoma sporočila, da je zločine izvršil njen vojak. FBI to preiskuje kot teroristično dejanje, čeprav je Adana, po rodu iz Somalije, med divjanjem pokončal policist.