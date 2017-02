VIDEO: Oborožen policist udaril v bolnišnici

ISTANBUL – Oborožen moški se je danes zaklenil v sobo v psihiatrični bolnišnici v Istanbulu in grozi, da bo ubil sebe in druge v sobi, poročajo turški mediji. Z njim se pogajajo policisti. Osebje in paciente v bolnišnici Cerahpasa so evakuirali iz poslopja.

Pred tem so mediji poročali, da je oborožen moški več ljudi v bolnišnici vzel za talce, poroča britanski BBC.

Turška tiskovna agencija Dogan je poročala, da gre za oboroženega policista, ki je na zdravljenju v bolnišnici. V sobi naj bi bil sam. Pred tem so mediji poročali, da so z njim v sobi tudi zdravniki in drugo zdravstveno osebje, kar so v bolnišnici zanikali in dodali, da so vse osebje evakuirali. Policisti naj bi ga sedaj prepričevali, naj se ne ubije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Do incidenta prihaja v času vse večjih napetosti v Istanbulu, po tem ko je bilo izvedenih več napadov na območjih, kjer se zadržuje veliko ljudi. Nazadnje je moški na novoletni zabavi ob začetku letošnjega leta ubil 39 ljudi v prestižnem nočnem klubu Reina.