VIDEO: Ob tem posnetku boste jokali

PESCARA DEL TRONTO – Po uničujočem potresu, ki je prejšnji teden na kolena spravil srednjo Italijo, je na dan prišlo mnogo žalostnih zgodb. Ena izmed teh je tudi usoda Andree Cossuja, ki je umrl v spanju, poroča lanuovasardegna.gelocal.it.

Petinštiridesetletnika je smrt doletela v hiši, ki jo je delil z ženo in zvestim prijateljem koker španjelom Flashem. Žena in pes sta se za las rešila in sta prejšnji teden žalovala na njegovem pogrebu. Predvsem Flash smrti svojega gospodarja ni mogel sprejeti. Ležal je ob krsti, po njej praskal in »jokal«, posnetek trpeče živali pa je ganil ves svet.