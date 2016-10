VIDEO: Novorojenčku poveznili vrečko na glavo in ga vrgli v školjko

DUŠANBE – Le malo zatem, ko je svet pretresla novica o 16-letnici, ki je svojega novorojenčka brezsrčno vrgla skozi okno, da je umrl, je na spletu odjeknila podobno žalostna zgodba.

V javnem stranišču v Tadžikistanu so mimoidoči našli dojenčka, ki mu je nekdo čez glavo poveznil plastično vrečko in ga vrgel v školjko. Novorojenčka je najprej opazil moški, ki je v tistem trenutku uporabljal stranišče in je slišal otrokove krike. Takoj je poklical pomoč, ena od prič pa je dramatično reševanje posnela s svojim telefonom.

Dojenček je na srečo začel jokati takoj, ko so mu z obraza odstranili plastiko, vendar ni znano, ali je njegovo zdravstveno stanje stabilno, poroča Daily Mirror.