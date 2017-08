VIDEO: Novi teroristični napad! Dostavno vozilo zapeljalo v pešce

BARCELONA – V najbolj priljubljeni ulici Rambla v središču Barcelone je danes v množico ljudi zapeljalo dostavno vozilo in poškodovalo več ljudi, je sporočila policija. Dodali so, da gre za teroristični napad.

»V trčenju dostavnega vozila v ulici Rambla v Barceloni veliko ranjenih,« je sporočila policija.

Območje je policija zaprla, na kraj pa je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pripeljalo več reševalnih in policijskih vozil.

Vozila so bila sicer uporabljena že v več terorističnih napadih v Evropi v zadnjih letih.

BREAKING |



Truck rams into crowd in #Barcelona. Many reported injured. pic.twitter.com/qeCmnL2GsS — Vocal Europe (@thevocaleurope) 17 August 2017

People can be seen running from the #larambla area in #Barcelona where a car has driven into pedestrians.

Video via @_DavidPalacios pic.twitter.com/NqbhHl47Eq — Sara Firth (@Sara__Firth) 17 August 2017