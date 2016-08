VIDEO: Nov pokol Islamske države, moril naj bi tudi evropski otrok

LONDON – Britanske medije je šokiral nov posnetek brezmejne brutalnosti Islamske države. Kot poroča The Sun, naj bi v posnetku, ki je zakrožil po spletu in si ga lahko ogledate spodaj, moril tudi britanski deček, po oceni medija star okoli 11 let. Njegova identiteta še ni znana, njegovo arabsko ime pa naj bi bilo po poročanju britanskega tabloida Abu Abdullah Al Britani, sicer islamistično ime, ki so ga pred njim nadeli tudi drugim britanskim džihadistom.

K Islamski državi 1500 Britancev

The Sun piše, da naj bi bil deček iz ene od zahodnih držav. Nekdanji britanski zunanji minister Philip Hammond je že pred meseci priznal, da se je Islamski državi in drugim terorističnim organizacijam v Siriji skušalo pridružiti že 1500 Britancev.

Domnevajo, da pod nadzorom Islamske države živi najmanj 50 britanskih otrok, iz njih pa skušajo ustvariti novo generacijo krvnikov in samomorilskih bombašev.