VIDEO: Nov napad: moški streljal pred nakupovalnim središčem

GUADALAJARA – Neznanec je danes v mehiškem mestu Guadalajara streljal na uradnika ameriškega konzularnega predstavništva. Po navedbah zdravnikov je njegovo stanje stabilno, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški konzulat je na facebooku objavil video, ki kaže v modro oblečenega strelca, ki sredi belega dne čaka pred garažo nakupovalnega središča. Ko iz nje pripelje avtomobil, dvigne orožje in ustreli v avtomobilsko steklo.

Drugi video kaže uradnika, ki tik pred streljanjem plača parkirnino na avtomatu. Ko odhaja, mu napadalec sledi.

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je ponudil 20.000 dolarjev nagrade za informacije o strelcu. Kakšen je motiv dejanja, še ni jasno. Mehiške oblasti so zagotovile, da so pri iskanju krivca v stiku z ameriškim veleposlaništvom in konzulatom.

To sicer ni prvi primer, ko so bili ameriški uradniki v Mehiki tarča napada. Leta 2010 so bili v dveh hkratnih napadih v Ciudad Juarezu ubiti ameriška konzularna uradnica, njen mož in mož druge konzularne uradnice.

Leto kasneje je strelec iz mamilarskega kartela Zetas streljal na vozilo z dvema agentoma ameriške službe za priseljevanje in carine v severni zvezni državi San Luis Potosi, pri čemer je enega ubil.

Leta 2012 sta bila dva ameriška vladna uradnika (domnevno agenta Cie) ranjena, ko so ju med vožnjo v zvezni državi Morelos ustrelili mehiški policisti.