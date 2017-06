VIDEO: Norel, zagorel in poletel do bolnišnice

ST. GALLEN – Sloviti nekdanji voditelj avtomobilistične oddaje Top Gear Richard Hammond je na snemanju v Švici zletel s ceste, njegovo vozilo je zajel ogenj, pri tem naj bi bil 47-letnik hudo poškodovan. S helikoipterjem so ga odpeljali v bolnišnico.

Na fotografijah se vidi, kako je avto gorel preden so ognjene zublje ukrotili gasilci. Hammond se je v avtu hudo poškodoval že leta 2006, ko je vozil dragster z več kot 400 km/h.

Hammond v Švici snema prizore za naslednjo sezono oddaje The Grand Tour, ki jo ustvarja skupaj z Jeremy Clarksonom in Jamesom Mayem. Clarkson je na twitterju zapisal, da takšne nesreče še ni doživel - najhujša, je napisal, a k sreči z Richardom kaže vredu.

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK.