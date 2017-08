BARCELONA – Katalonska policija je z aplavzom pozdravila junaka četrtkove kalvarije na ulicah mesta Cambrils , kjer so napadalci z noži in s sekirami napadli nič hudega sluteče mimoidoče. Policist, katerega identitete ne bodo razkrili zaradi njegove varnosti, je član katalonske policije. Tisti večer je delal nadure in ni omahoval, ko je ugledal peterico na ulici.

V roke je vzel pištolo ter streljal (oglejte si video). Ubil je štiri napadalce od petih, s tem pa verjetno rešil na desetine ljudi. Peti napadalec je zabodel žensko ter jo ubil, preden ga je ustrelil drug policist.

Španski El Mundo poroča, da gre za nekdanjega vojaka, ki je služil tudi v tujski legiji. Je tih možakar, nikakršen Rambo, a zelo usposobljen. Nadure je opravljal, da bi zaslužil nekaj več denarja za boljše življenje svoje družine.

Napad se je zgodil osem ur po masakru v Barceloni, v katerem je umrlo najmanj 13 ljudi , več kot sto pa je poškodovanih.