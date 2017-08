VIDEO: Neurje tisoče pustilo brez elektrike, uničene so hiše, ljudje poškodovani

AUSTIN – Zaradi orkana Harvey, ki je s silovitimi sunki vetra in z močnim dežjem v petek zvečer dosegel ameriško zvezno državo Teksas, je v več obalnih mestih okoli 293.000 ljudi ostalo brez elektrike, je sporočilo podjetje Ercot. Ponekod so že začeli odpravljati posledice, saj je na svoji poti povzročil gmotno škodo, a žrtev naj ne bi zahteval.

Kot največje neurje po 12 letih v ZDA je obalo v petek zvečer dosegel orkan četrte stopnje s sunki vetra do 215 kilometrov na uro in z močnim dežjem. V soboto je že oslabel v orkan prve stopnje s sunki vetra do okoli 140 kilometrov na uro, vendar pa vremenoslovci še naprej opozarjajo na nevarnost katastrofalnih poplav, ki bi se zaradi krepitve dežja lahko na jugozahodu Teksasa nadaljevale do sredine prihodnjega tedna, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zdaj nevarnost poplav



Na več območjih je v 24 urah padlo več kot 25 centimetrov dežja, do srede pa naj bi ga še od 38 do 88 centimetrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Orkan je v notranjosti dosegel kraj Port Aransas, ki leži kakih 50 kilometrov severovzhodno od kraja Corpus Christi, kjer je v petek zajel kopno.

Guverner Teksasa Greg Abbott je opozoril, da zaradi poplav obstaja nevarnost še večje škode. Napredovanje orkana se je namreč upočasnilo, s tem pa povečala količina padavin, poroča britanski BBC.

Charles Wax, župan po prvih podatkih močno prizadetega obalnega mesta Rockport, je prebivalcem svetoval, naj si na roke zapišejo številke socialnega zavarovanja v primeru katastrofe. Na svojih domovih naj bi v tem mestu z 10.000 prebivalci ostala kar polovica prebivalstva, zato se bojijo morebitnih smrtnih žrtev, je poročal ameriški CNN.

Po navedbah vremenoslovcev nekatera območja zaradi škode ne bodo primerna za bivanje več tednov, če ne mesecev.

Gladina morja v sedmih urah narasla za dva metra

CNN je danes predvajal posnetke poplavljenih območij, porušenih in poškodovanih številnih hiš, padlih dreves. Prvi reševalci medtem že pomagajo ljudem in jih oskrbujejo tudi na domovih. V mestu Port Lavaca je morska gladina v sedmih urah narasla za dva metra.

Ameriški predsednik Donald Trump, ki je na prošnjo guvernerja Abbotta že podpisal ukaz o razglasitvi naravne katastrofe v zvezni državi in s tem sprostil zvezna sredstva za najbolj prizadeta območja, je prek twitterja pohvalil delo reševalcev in drugih pristojnih.

Že v petek so sicer oblasti odredile evakuacijo prebivalstva v sedmih obalnih predelih, tako da je svoje domove zapustilo več sto tisoč ljudi, ne pa vsi. V prihodnjih dneh pričakujejo, da bo orkan pot nadaljeval prek jugovzhoda Teksasa, kjer med mestoma Brownsville in Houston živi okoli 16 milijonov ljudi, še poroča dpa.

Harvey je najmočnejši orkan, ki je dosegel ZDA od oktobra 2005, ko je orkan Wilma na Floridi zahteval 87 življenj. Pred tem je istega leta orkan Katrina avgusta prizadel New Orleans in zahteval 1800 življenj. To je tudi najhujše neurje, ki je prizadelo Teksas od leta 1961, še navaja AFP.