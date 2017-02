VIDEO: Nestrpni voznik je povzročil grozljivo nesrečo

POSNELI SO GA

MANCHESTER – Slovenske ceste so prizorišče mnogih nesreč, ki se zgodijo zaradi neprevidnosti, nepazljivosti, mnogokrat pa tudi zaradi nestrpnosti voznikov. Takšne neučakane voznike sicer poznajo po vsem svetu: tudi Angleži, ki veljajo za uglajene in vljudne včasih izgubijo potrpljenje. Na posnetku je videti voznika avta znamke bmw, ki se mu je očitno zelo mudilo in je zaradi nestrpnosti povzročil grozljivo prometno nesrečo.