VIDEO: Napadli ekipo oddaje Preverjeno: novinarko tepli z metlo in porinili v kanal

VELIKI PAŠIJAN – Ekipa oddaje Preverjeno (Provjereno) hrvaške televizije Nova TV, novinarka Ema Branica ter snemalec in njegov asistent, je med svojim delom doživela brutalno nasilje. V Velikem Pašijanu so želeli posneti zgodbo o goljufijah, ki jih je baje zagrešil Ivica Sužnjević Šeki, ko je do njih pristopila Ivičeva mati. Začela jih je pretepati z metlo, nato pa se ji je pridružil še njegov brat, ki se je drl, da bo vse pobil.

A to nasilnežu ni bilo dovolj in je novinarko udaril v prsi in ji izruval pramen las. Novinarka je končala v jarku in se udarila v glavo.

Policisti so pretepača kazensko ovadili.