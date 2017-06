VIDEO: Napad na Mamića: padel je v morje in izgubil zavest

Zdravko Mamić si bo počitnikovanje na Bolu na Braču zagotovo zapomnil za kar nekaj časa. Do 57-letnika je med privezovanjem jahte pritekel neznani moški in ga z vso silo udaril v obraz. Udarec je bil tako močan, da je Mamić padel v morje, nasilnež pa je zbežal.

Čeprav se je nekaj posameznikov pognalo za njim, jim neznanca ni uspelo ujeti.

Mamić je kmalu po padcu prilezel iz morja, se otresel in sprehodil po obali. Incident so zabeležile nadzorne kamere v pristanišču.

O neljubem dogodku je za Sportske novosti spregovoril tudi Mamić, ki je dejal, da je bilo vse normalno, nato pa je v nekem trenutku izza njegovega hrbta pritekel moški in ga s pestjo udaril v glavo. »Nisem iskal pomoči, a ne počutim se najbolje. Upam, da bo vse dobro. Še vedno me boli glava, v nekem trenutku pa sem celo izgubil zavest. N srečo so me rešili iz morja,« je dejal Mamić za Sportske novosti.