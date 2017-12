VIDEO: Napad na džamijo: Izstopila iz mercedesa in vanjo zmetala steklenice

KISELJAK – V Bosni se je zgodil incident, ki je javnost zelo razburil. Vandali so se v sredo ponoči spravili nad džamijo v Kiseljaku. Pripeljali so se z mercedesom in v pročelje džamije zmetali nekaj steklenic. Pri tem naj bi sodelovala dva mlada nogometaša, poroča Jutarnji list. Gre za Dejan Ljubičić, člana ekipe Rapid iz Dunaja in Daniela Sudarja, trenutno člana ekipe SC Wiener Neustadt II. Oba sta avstrijska državljana in sta policiji dejanje že priznala.