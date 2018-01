VIDEO: Najstnik se je zakuril med fotografiranjem na vagonu

ZAGREB – V ponedeljek zvečer so se gasilci odpeljali intervenirat na Magazinsko ulico v Zagrebu zaradi požara in zgroženi ugotovili, da so plameni zajeli 14-letnika, ki se je povzpel na železniški vagon na zagrebški zahodni železniški postaji. Po poročanju HRT ga je pokosil udar elektrike, ko se je skušal fotografirati. Zaradi hudih opeklin je nespametni nesrečnik preminil.

Policisti okoliščine tragične nesreče še preiskujejo.