VIDEO: Najstnico pretepli za objavo na facebooku

DUNAJ – Skupina avstrijskih najstnikov je pretepla 15-letnico, napad pa so posneli in objavili na facebooku. Pretepena je morala poiskati zdravniško pomoč, imela je več hujših poškodb obraza, med drugim zlomljeno čeljust, primer pa preiskuje policija.



Policijski predstavnik Thomas Keiblinger je povedal, da preiskujejo štiri najstnice, sumijo jih nasilnega napada na postaji dunajske podzemne železnice v okrožju Donaustadt. Vodja napada sta bila 16-letni Čečen in 15-letna Avstrijka, za katero skrbi center za socialno delo. Čečen, ki je v Avstrijo prišel kot begunec, se je sam predal policiji po tem, ko je videl odmeve na družabnem omrežju in spoznal, da sta v komentarjih zapisana njegovo ime in tudi telefonska številka. No, v več kot 20.000 komentarjih so med drugim zapisane grožnje štirim najstnikom, ki so pretepali dekle. Zgroženost nad dogodkom je izrazil tudi avstrijski kancler Christian Kern: »Take grožnje družbi ne moremo sprejeti, takih dejanj ne glede na to, kdo je odgovoren, v Avstriji ne bomo dopustili. Krivce je treba kaznovati.«



Posnetek, dolg je tri minute, je imel do ponedeljkovega jutra 2,8 milijona ogledov. Petnajstletnico po obrazu klofutajo tri dekleta, žrtev se ne brani, roke ima v žepih, je mirna, ne kliče na pomoč, popravlja si lase. Proti koncu posnetka se prikaže 16-letnik in jo večkrat udari, potem žrtev začne pljuvati kri. Napadalce je slišati, kako drug drugega spodbujajo, naj udarijo močneje, eno dekle je slišati, da je kaznovana, ker je vzela naglavno ruto (čeprav ni videti, da bi to nosila katera od deklet). Keiblinger je povedal, da so bili policisti šokirani nad nasilnostjo najstnikov, sporočili so, da razumejo, da so drugi najstniki jezni, a opozorili pred izrekanjem groženj na družabnih omrežjih. Te policija skrbno prebira, saj se utegne prav tam skrivati namig, zakaj so napadli 15-letnico. Nekateri namreč namigujejo, da je šlo za nekakšno iniciacijo, vključitev v družbo.



Keiblinger je dejal, da je posnetek na spletu objavila 15-letna svetlolaska kot opozorilo najstnikom, socialni delavec pa je obvestil policijo, prav tako je napad prijavila žrtvina sestra. Policija je sporočila, da vpletene štiri najstnike pozna, saj so že bili vpleteni v podobne incidente.