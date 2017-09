RALEIGH – Policija v Severni Karolini obravnava primer grozljivega izživljanja nad psom. Na spletu se je pojavil posnetek, na katerem dekleti, stari 13 in 14 let, skušata zažgati psa. Pri tem je ena uporabila pršilo in vžigalnik, druga pa je vse skupaj snemala.

Kot so še zapisali na spletni strani, je psu gorela dlaka, koža pa k sreči ni zagorela.