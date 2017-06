VIDEO: Najstnica prisilila fanta k samomoru, na sodišču pa joče

BOSTON – Michelle Carter je bila stara le 17 let, ko je s sporočili in klici svojega fanta Conrada Roya III. nagovorila k samomoru. Roy se je po dolgem pregovarjanju zaklenil v svoj kombi in se zadušil z ogljikovim monoksidom. Ves čas je bila z njim na telefonski zvezi, ko se je fant ustrašil in zapustil kombi, pa mu je dejala: »Vrni se v jeb*** kombi.«

Sodnik Lawrence Moniz je Carterjevo obsodil za naklepni uboj. Ob izreku sodbe je jokala kot dež. Njegovi materi je po smrti napisala: »Njegova duša še vedno živi. Ljubila sem ga. Vem, da sem mlada, a z njim sem hotela živeti vse življenje.«