VIDEO: Najhujša prometna v zadnjih 24 letih, osem na mestu mrtvih

NEWPORT PAGNELL – V Veliki Britaniji v Buckinghamshiru se je pred dnevi zgodila najhujša prometna nesreča na avtocesti v zadnjih 24 letih. Trčila sta tovornjak in dostavno vozilo, pri tem pa zmečkala mimovozeči minibus. Umrlo je osem ljudi, šest moških in dve ženski. Trije ljudje, en moški, ena ženska in petletna deklica, so še vedno v kritičnem stanju.

Policisti so po nesreči v pridržali oba voznika, ki sta povzročila trčenje. Kot so sporočili javnosti, so 31-letnega moškega iz Worcestershira aretirali zaradi suma povzročitve smrti z nevarno vožnjo, 53-letnika iz Stoke-on-Trenta pa so poleg povzročitve smrti z nevarno vožnjo spravili za zapahe še zaradi vožnje pod vplivom alkohola.

Vse smrtne žrtve in tudi trije poškodovani, ki se v bolnišnici še vedno borijo za življenje, so potovali v minibusu, ki sta ga tovornjak in dostavno vozilo pri trku sploščila.

Grozljive posledice dogodka je tik po trku od blizu videl odvetnik Brett Smith, ki se je po naključju peljal mimo s taksijem. Naročil je vozniku, naj ustavi vozilo, in pohitel k minibusu, iz katerega se je slišal otroški jok. »Vse sem videl. Ni bilo lepo. To je bilo vojno območje,« zgrožen pripoveduje Smith, ki je jokajočo deklico, ukleščeno v okrvavljenem vozilu, do prihoda gasilcev in reševalcev držal za roko.