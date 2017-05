VIDEO: Nagnusno! To so šokantni prizori iz doma pedofila

MANILA – Pretekli mesec je policija odvzela prostost 53-letnemu pedofilu Davidu Timothyju Deakinu, Američanu, ki že 17 let živi na Filipinih. Na dan so prišli vznemirjujoči, dobesedno nagnusni posnetki iz njegovega doma, kjer so zaplenili kamere, otroške spodnje hlačke in ostalo obleko, spolne pripomočke ...

Sumijo ga spolnega spletnega kriminala, zlorabe otrok, trgovine z otroki in posredovanja otroške pornografije. Svoje žrtve je najbrž tudi snemal in predvajal prek spleta. Preiskovalci bodo zdaj pregledali več kot 30 trdih diskov in nekaj računalnikov, ob pomoči katerih bi lahko prepoznali žrtve. Gre za eno največjih zaplemb posnetkov z otroško pornografijo na Filipinih.

Po pisanju Daily Maila so v stanovanju našli tudi droge, med policijsko akcijo pa so rešili še dvojico otrok, starih devet in 11 let.

Kot boste videli na posnetku, je Deakin med policijsko preiskavo mirno sedel na postelji, napol gol in preznojen.