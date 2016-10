VIDEO: Na televiziji v živo priznal posilstvo in umor 4-letnice

MANISA – Himmet Akturk je 14. oktobra zagrešil grozljivo dejanje: najprej je posilil, nato pa umoril 4-letno deklico Imrak, njeno truplo pa zakopal. Akturk je nato privolil k sodelovanju v televizijski oddaji, med katero so raziskovali družinske tragedije, poroča The Sun. Voditeljica oddaje je obravnavala izginotje deklice in v studio povabila enega od njenih sosedov, zelo verjetno pa ni pričakovala tega, kar se je zgodilo.

Akturk se je med izpraševanjem o dekličinem izginotju zlomil in priznal, da je prav on posilil in umoril 4-letnico. V studiu so takoj ukrepali in policija je morilca kmalu prijela. Tej je razkril vse podrobnosti umora: deklico je skril v vrečo, jo dal v voziček in jo odvrgel v smetnjak. Ko je naslednji dan opazil, da smetnjaka še niso izpraznili, se je vrnil in truplo zakopal, policisti pa so že našli dekličine ostanke.