VIDEO: Na plaži grdo pretepli košarkarsko legendo

DRVENIK VELI – Pred kratkim je trojica napadla legendarnega košarkarja Gorana Sobina, ki je zdaj v nevarnosti, da izgubi oko oziroma vid na enem očesu.

Splitski košarkar jo je skupil na plaži, ko so do njega pristopili trije moški, stari 19, 44 in 46 let. V spor naj bi se zapletli zaradi najema čolna, med tepežem pa so Sobinu polomili štiri rebra in ga po očeh poškropili z neznano snovjo. Zaradi tega je njegov vid ogrožen, poroča dalmatinskiportal.hr. Ko so ga onesposobili s pršilom, so ga porinili na tla in nadaljevali z brcami. Napadalce so že kazensko ovadili, a očitno bo 53-letnik posledice čutil dolgoročno.

Goran Sobin je bil pomemben reprezentant v zlatih časih hrvaške košarke. Med njegovimi soigralci so bili tudi Toni Kukoč, Dino Rađa, Žan Tabak in drugi.