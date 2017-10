VIDEO: Na glavni postaji z nožem ubil dva človeka

MARSEILLE – Neznanec je danes okrog 13.45 na glavni železniški postaji v francoskem mestu Maresille z nožem ubil dva človeka. Vojska je nato napadalca ubila, so sporočile lokalne oblasti. Preiskavo napada je prevzela protiteroristična enota tožilstva.

»Dve žrtvi sta bili zabodeni do smrti,« je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal predstavnik lokalne policije Olivier de Mazieres. Lokalni tožilec Xavier Tarabeux pa je pojasnil, da so napadalca nato ubili vojaki.

Napadalec naj bi pred napadom zakričal »Alah je velik«, je povedal vir blizu preiskave, ki je želel ostati neimenovan.

Policija je prebivalce pozvala, naj se izogibajo železniški postaji Saint-Charles, saj tam poteka preiskava. To je prevzela protiteroristična enota tožilstva. Osredotočila se bo na »uboje, povezane s teroristično organizacijo« in poskus uboja uradne osebe«, kar sta dva s terorizmom povezana zločina, so pojasnili na francoskem tožilstvu.

V Franciji so v veljavi izredne razmere, odkar so napadalci skrajne skupine Islamska država novembra 2015 v nizu napadov na bare, stadion in koncertno dvorano v Parizu ubili 130 ljudi. Odtlej je sledil še napad s tovornjakom v Nici, v katerem je julija 2016 umrlo 86 ljudi, ter niz manjših napadov, katerih tarče so bile večinoma varnostne sile.