VIDEO: Na gasilski veselici umrla 28-letnik in 19-letnica

ST. JOHANN AM WALDE – Močno neurje, ki je minulo noč zajelo sever Avstrije, je porušilo prireditveni šotor na gasilski veselici v kraju St. Johann am Walde, v katerem se je zabavalo okoli 700 ljudi. Pri tem sta dve osebi izgubili življenje. Poškodovanih je bilo še 44 ljudi, od tega sta dva še v smrtni nevarnosti, je sporočila policija. Smrtni žrtvi sta po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA 28-letni domačin in 19-letna študentka iz Romunije.

Hladna fronta, ki naj bi s seboj prinesla huda neurja, prihaja tudi v Slovenijo .

Nesreča se je zgodila med vsakoletno poletno prireditvijo prostovoljnih gasilcev. Prizorišče je danes zjutraj povsem opustošeno. Mize in klopi ležijo prevrnjene po tleh, na njih pa so zrušena šotorska konstrukcija in potrgana šotorska platna.

Neurje je povzročilo škodo tudi drugod po Zgornji Avstriji. Zaradi podrtih dreves in udarov strele je okoli 150.000 ljudi ostalo brez elektrike, težave so tudi v prometu.

Slovenski meteorologi so že pred dnevi opozorili, da sobotni večer ne bo naklonjen prireditvam na prostem.