VIDEO: Motorist posnel svojo smrt, video objavili v poduk ostalim

V britanskih medijih kroži posnetek motorista, ki je posnel svojo smrt. Pretresljivi kadri naj bodo v poduk mladim, ki se želijo z divjo in nepremišljeno vožnjo postavljati pred prijatelji, so prepričani mnogi, ki so si posnetek ogledali.

Petdesetletnik, ki ga je po ovinku odneslo na nasprotni pas in je umrl pod kolesi avtomobila, je bil sicer izkušeni motorist, policija pa je posnetek objavila z dovoljenjem njegove družine, da bi ostale motoriste opozorila na nevarnosti, ki prežijo na cesti.

»Ta posnetek prikazuje, kaj se lahko zgodi, če svojega motornega kolesa nimate pod nadzorom,« je ob tem povedal Phil Badman iz policije v Sussexu.