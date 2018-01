VIDEO: Moški, ki se je takole izživljal nad dekletom, kaznovan

NEW YORK – Sodnik na Manhattnu se je odločil, da bo 26-letnemu okrutnežu, ki je svojo partnerico in mamo svojih otrok januarja predlani na cesto vrgel brez oblačil, pri tem pa jo je snemal in žalil, obsodil na sedem let zapora. Jasson Melo (26) je namreč po njegovem mnenju močno ponižal in osramotil 22-letnico, sodnik pa je ob tem dejal, da so ženske za nasilneža zgolj lastnina.

Jasson se je nad svojo partnerico izživljal več ur, na posnetku, ki ga je objavil na spletu, pa je slišati, kako jo zmerja s cipo. Posnetek je poslal njenim sorodnikom in moškim, s katerimi naj bi se njegova partnerica spogledovala.

Ženska je povedala, da sta se v času, ko jo je Jasson nagnal na ulico, razhajala in da se je odločila brez njega preseliti se v Dominikansko republiko. Danes 24-letna žrtev se na sodišču ni pojavila, je pa sporočila, da je zaradi dogodka še vedno osramočena.