VIDEO: Močno so se stresla tla, umrlo najmanj 240 ljudi

CUIDAD DE MEXICO – Reševalci iščejo preživele po potresu z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel osrednjo Mehiko. Po uradnih podatkih je zahteval najmanj 226 življenj, po podatkih CNN pa celo 240, med njimi najmanj 20 otrok, ki so umrli ob podrtju osnovne šole v mehiški prestolnici Ciudad de Mexico, poročajo tuje tiskovne agencije.

Preživele še iščejo

Civilna zaščita je sporočila, da je v mehiški prestolnici umrlo okoli 117 ljudi, v zvezni državi Morelos najmanj 55, 39 v državi Puebla, 12 v državi Mexico ter tri osebe v Guerreru.

Mehiški predsednik Enrique Pena Nieto je ukazal, da z namestitvijo generatorjev pomagajo reševalcem pri iskanju morebitnih preživelih pod ruševinami tudi ponoči. Več visokih poslopij v prestolnici se je namreč v potresu zrušilo. Povedal je še, da je ob zrušenju osnovne šole v prestolnici umrlo več kot 20 otrok, 30 pa jih še pogrešajo, poroča britanski BBC. Vladni predstavnik pa je dejal, da je umrlo najmanj 21 otrok in štirje odrasli.

V potresu, ki je državo prizadel slaba dva tedna po tistem z magnitudo 8,1 na jugu države, je brez elektrike ostalo okoli 3,8 milijona ljudi, je sporočilo podjetje CFE.

Streslo jih je na obletnico

Po potresu z magnitudo 7,1 je mehiška seizmološka agencija zabeležila 11 popotresnih sunkov, od katerih je imel najmočnejši magnitudo 4,0, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Potres z magnitudo 7,1 je tla stresel v torek kmalu po 13. uri po krajevnem času oziroma 20. uri po srednjeevropskem. Žarišče je bilo sedem kilometrov zahodno od mesta Chiautla de Tapia v mehiški provinci Puebla blizu prestolnice na globini 51 kilometrov pod zemeljskim površjem.

Tla so se sicer stresla prav na 32. obletnico katastrofalnega potresa iz leta 1985, ki je zahteval več kot 10.000 življenj in povzročil ogromno gmotno škodo. To je bil tudi najhujši potres v Mehiki, veliko škodo pa je povzročil tudi v prestolnici.