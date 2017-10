VIDEO: Močan veter ruval drevesa, žensko zadela veja in jo ubila

VARŠAVA – Silovito neurje Xavier, ki je v četrtek prizadelo sever Nemčije in zahtevalo sedem življenj, se je razbesnelo tudi nad Poljsko. Poročajo o dveh smrtnih žrtvah, vsaj še 39 ljudi pa je bilo v neurju v četrtek zvečer poškodovanih, je povedal poljski notranji minister Mariusz Blaszczak.

Prva tragična nesreča se je zgodila, ko je moški padel s strehe svoje hiše, ki jo je skušal zavarovati pred močnim vetrom. Neka ženska pa je umrla, ko je vanjo priletela veja, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Posebej močno je bilo neurje na jugu in zahodu Poljske. Močan veter je ruval drevesa in poškodoval številne hiše. Okoli 800.000 ljudi je po informacijah tamkajšnjega centra za varnost ostalo brez električne energije. Reševalci so prejeli kar 10.000 klicev za nujno pomoč.



V Nemčiji sedem smrtnih žrtev

Neurje je nekaj ur pred tem pustošilo na severu Nemčije, kjer je zahtevalo sedem življenj. Kljub temu, da so že začeli z odpravljanjem posledic ujme, je še vedno moten železniški promet med večjimi severnonemškimi mesti, okoli 10.000 ljudi pa je brez elektrike.

Neurje Xavier je spremljal veter hitrosti do 130 kilometrov na uro, v sunkih celo do 180 kilometrov na uro. Tudi v Nemčiji je močan veter ruval drevesa in podiral reklamne panoje.



Težave v železniškem prometu

Železniški promet med Hamburgom, Hannovrom, Berlinom in Kielom je še vedno omejen, saj delavci nemških železnic s tirov odstranjujejo veje in podrta drevesa ter popravljajo okvarjene kable. So pa pristojni že ponovno vzpostavili javni prevoz v Hamburgu.

Oba berlinska živalska vrtova sta bila v času neurja zaprta. Očitno pa se pred divjanjem narave ni uspelo na varno skriti 18 flamingom, ki so poginili pod padajočimi vejami. So pa Hamburžani na drugi strani iz podivjanih voda blizu tamkajšnjega pristanišča uspešno rešili mladega tjulnja.