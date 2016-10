VIDEO: Med vselitveno zabavo se je zrušil balkon, štirje so umrli

Vselitvena zabava v stanovanjskem kompleksu v Franciji se je končala tragično. Štirje so umrli, kar deset ljudi pa je bilo poškodovanih.

Po do zdaj znanih podatkih je družba proslavljala vselitev, nekaj več kot deset ljudi pa je bilo na balkonu stanovanja v tretjem nadstropju. Balkon se je v nekem trenutku zrušil. Žrtve in poškodovanci so bili stari okrog 20 let.