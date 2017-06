VIDEO: Masaker v Londonu: taksist Radoslav posnel grozljivko na mostu

LONDON – Londonska policija je v povezavi s sobotnim napadom, v katerem je umrlo najmanj sedem ljudi, danes v racijah na več naslovih v predmestju Barking na vzhodu Londona aretirala 12 ljudi. Med drugim so preiskali stanovanje enega od treh napadalcev, kjer so aretirali štiri moške in eno žensko, ki pa so jo že izpustili.

»Preiskava sinočnjega grozljivega napada v Londonu hitro napreduje, medtem ko metropolitanska policija ugotavlja, kaj natančno se je zgodilo,« je policija sporočila v izjavi za javnost. Dodali so, da preiskava na več naslovih še poteka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po spletu je že zakrožil pretresljiv posnetek, ki prikazuje krvave in ranjene ljudi nekaj trenutkov po napadu. Grozljivko je na londonskem mostu zabeležil taksist Radoslav Petrov.

Televizija Sky News je pred tem poročala, da so racijo izvedli tudi v stanovanju enega od napadalcev, kjer so aretirali pet ljudi, od teh so eno žensko že izpustili.

Eden od sosedov Damien Pettit je medtem dejal, da mu je policija pokazala fotografijo domnevnega napadalca, ki je bil videti kot njegov sosed.

Pettit je dodal, da je bil domnevni napadalec vljuden človek, imel je tudi majhne otroke. V bloku je živel tri leta. Kot je še dodal sosed, je pomagal v skupnosti, med drugim tudi pri delu z brezdomci.

»Če je to on, ne gre za osebo, ki jo poznamo,« je dejal.

Na Londonskem mostu je v soboto zvečer vozilo zapeljalo v pešce in jih pokosilo, nakar so iz njega izstopili trije moški z dolgimi noži in na bližnji tržnici Borough začeli zabadati mimoidoče. Napadalce, ki so ubili sedem ljudi, skoraj 50 pa jih ranili, so ustrelili policisti.

Dodajmo še, da je londonskemu fotografu Gabrieleju Sciotti uspelo ovekovečiti trenutek, ko so britanski policisti ustrelili napadalce v sinočnjem terorističnem napadu.