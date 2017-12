VIDEO: Margariti odsekal dlani zaradi esemesa

Grozljive poškodbe je 25-letni Rusinji Margariti Grachyovi prizadejal njen mož Dmitry, ki mu je ljubosumje zameglilo razum, ko je njegova lepa žena od prijatelja prejela esemes. S sekiro ji je odsekal obe dlani, jo odpeljal v bolnišnico, nato pa se predal policistom. Britanski mediji poročajo, da bo zaradi hudih poškodb, ki jih je prizadejal svoji ženi in materi svojih dveh sinov, ki je tik pred napadom zahtevala ločitev, preživel 15 let.

Margarita je imela pred napadom v gozdu, kamor jo je mož odpeljal in zaznamoval za vse življenje, dolga leta težave z ljubosumnim partnerjem. Ta je bil prepričan, da ga žena vara, zato jo je enkrat celo poslala na detektor laži, tedne pred napadom pa je bil prepričan, da ga vara s prijateljem.

Pred napadom je še poslal sporočilo svoji materi in sestri, v njem pa zapisal: »Oprostita mi, toda ne morem več tako živeti, ko vem, da me vara.« Tisti dan naj bi sodelavcem v službi dejal, da bodo »zanj še slišali«. Po grozljivem dejanju je bil toliko razumen, da je ženo odpeljal v bolnišnico, vendar ji tam ene dlani niso mogli rešiti. Drugo so ji prišli nazaj, vendar zdravniki niso prepričani, ali jo bo lahko nesrečnica še uporabljala.

»Ves čas je trdil, da gara vara. Prepričan je bil, da mlajši sin ni njegov,« je na sodišču povedala Margaritina mati Inna. Njena hči naj bi zaradi nasilnega moža večkrat poklicala policijo, grozil ji je celo, da jo bo po obrazu polil s kislino.