VIDEO: Mama na petek 13. sinova (2 in 1) spekla v pečici

ATLANTA – Grozljivka v ZDA. Mama samohranilka Lamora Williams (24) je pokončala svoja sinova, stara 2 in 1 leto. To je storila tako, da ju je zaprla v pečico in živa spekla. Nato je prek videoklica to pokazala očetu otrok, poročajo ameriški mediji.

Vsakič, ko zaprem oči imam pred sabo to grozljivo sliko.

Za grozljiv zločin je izbrala petek 13. »Vsakič, ko zaprem oči imam pred sabo to grozljivo sliko,« je povedal pretreseni oče Jameel Penn. Ta je tudi poklical policijo, ki je aretirala morilko. Mama pošast je sicer policiji razložila, da ni kriva. Trdila je, da je šla ven in z dečkoma pustila varuško, a ko se je vrnila naleta na grozljiv prizor. Penn in Lamora imata sicer še enega sina(3), ki je grozljivo dejanje mame sicer videl, a k sreči ni bil poškodovan.