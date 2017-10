VIDEO: Mama Marina z otrokoma zgorela v avtu, oče Dario bled na prizorišču tragedije

HUSAIN – Povsem pogorel avto v gozdu blizu vasi Husain pri Kutini naj bi našel meščan, ki je tam nabiral gobe. Kakor smo poročali, se je zgodila velika tragedija, v kateri so umrli trije člani družine .

Še vedno je bore malo znano o tragediji, saj obdukcija še ni končana. »Prosim vas, ne želim govoriti,« je za 24sata dejal oče in mož Dario Š. Ostal je brez žene Marine (29) ter hčere (5) in sina, ki še ni dopolnil dveh let. Dario je že odšel na prizorišče tragedije. »Bil je povsem bled, komaj sem ga prepoznala,« je dejala ena izmed meščank. Skrušen je za 24 sata povedal, da je bila Marina dobra mama in je za otroke lepo skrbela. »Nič slabega ne morem reči o njej«, je dodal. Še pred tragedijo je za težko bolnega moža, ki so mu že drugič našli možganski tumor, pustila pismo in v njem denar in izkaznico za knjižnjico.

Zgoreli avto komaj izvlekli iz gozda

»Slišala sem, da so delavci vlečne službe avto komajda izvlekli iz gozda, potem ko so poicisti končali z ogledom«, so povedali očividci. Policija je sicer v vozilu našla plinsko bombo in zdaj preiskujejo kako je povezana s tragičnim dogodkov. Trupla so poslali na obdukcijo in seveda družina težko čaka na njene rezultate, ki bodo pokazali kako je umrla Marina in otroci. Kot poročajo hrvaški mediji upajo, da so otroci preminili preden je izbruhnil požar in da so umrli hitro.

Sramotno je priznati težave in poiskati pomoč pri psihiatru

»Marino poznam vse življenje, imela je neverjetno voljo in moč. Kar si je zamislila je tudi naredila. Slišala sem, da ji je bilo težko zaradi moževe bolezni, a v malem kraju je sramotno priznati težave in poiskati pomoč pri psihiatru,« je o strašni tragediji in premimuli Marini povedala ena od šokiranih prebivalk.

Spomnimo, Marina je v ponedeljek popoldne k tašči odšla po svoja otroka, od njenega tasta pa so izvedeli, da je taščo še peljala k frizerju, potem pa se je za njo izgubila vsaka sled. Ker se ni vrnila domov, mobilni telefon pa je očitno izklopila, so poklicali policijo.