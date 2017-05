VIDEO: Mama iz pekla: malčka zaklenila v prtljažnik in odšla po nakupih

RIVERDALE – Policisti v ameriški zvezni državi Utah so aretirali 39-letno Tori Castillo, mater dve- in petletnika. Očitajo ji zlorabo otrok, saj ju je zaklenila v prtljažnik vozila in odšla po nakupih.

Policisti so Castillovo prijeli, potem ko so prejeli klice prič, da je neka ženska porinila otroke v prtljažnik in odšla. »Otroka sta kričala, avto se je tresel. A k sreči so mimoidoči videli, kaj se dogaja, in jima pomagali,« so sporočili policisti.

Za otroka so poskrbele socialne službe, je poročal Fox News.